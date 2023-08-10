В ОК «Південь» пояснили, чому вважають недоречним відкриття пляжів на Одещині

Виключати ймовірність висадки десанту не може ніхто, — заявила Наталія Гуменюк.

Фото: od.vgorode.ua

Як ми писали, в Одеській області планують відкрити пляжі до оксамитового сезону, однак військове командування вважає це рішення недоречним. Про це повідомив керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк у коментарі Суспільне.

«Позиція військового командування полягає в тому, що узбережжя Чорного моря — це лінія охорони і оборони, а також лінія надзвичайної небезпеки. Ми розуміємо, що російські кораблі перебувають досить далеко від берегів, контрольованих Україною сьогодні, але абсолютно виключати ймовірність висадки ворожого десанту не може ніхто», — сказала Гуменюк.

Також вона прокоментувала використання захисних сіток на пляжах.

«Я особисто не знаю таких сіток, які можуть гарантувати, що міна не здетонує. Тим паче, що морські та якірні міни мають досить чутливий елемент і їхній підрив у воді може спричинити гідроудар у самій товщі води до кілометра, а розліт уламків до 200 метрів, тож від них треба триматись доволі далеко», — зазначає Гуменюк.

Окрім того, вона наголосила, що наслідки від підриву Каховської ГЕС ще не повністю вичерпані, оскільки сміття може залягати на глибині, або серед островів сміття, що дрейфують у морі.

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