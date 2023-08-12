В Одесі офіційно відкрили пляжи: де дозволили купатися

В Одесі все ж таки вирішили відкрити декілька пляжів. Про це повідомив глава Одеської ОВА Олег Кіпер.
Він зазначив, що перебувати на пляжах дозволено з 08:00 до 20:00. Для відпочинку слід дотримуватись певних правил.
На відкритих зонах для купання обов’язково повинен бути рятувальний човен та захисні сітчасті огорожі від вибухонебезпечних предметів.
Поки відкрили 6 зон для відпочинку, але згодом обіцяють доповнити список.
«Підписали спільний з Командувачем оперативним стратегічним угрупуванням військ «Одеса» Едуардом Москальовим наказ про доступ людей до моря.
Перші відкриті зони:
- пляж Калетон
- Інклюзивний пляж
- муніципальний пляж (район 14 Фонтану)
- пляж «Ікра»
- пляж «Чайка»
- муніципальний пляж (район 10 Фонтану)
Список з часом буде доповнюватися (по мірі проходження перевірок). Доручив голові РВА та меру Одеси особисто проінспектувати пляжі.
Під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів, під час шторму від 2-х балів, на берегових спорудах ( пірсах, травнрсах, хвилеломах), поза межами зон для купання перебування людей заборонено!
На відкритих зонах для купання обов’язкова наявність рятувального човна та захисних сітчастих огорож від вибухонебезпечних предметів.
У разі необхідності мають бути організовані обстеження водолазною службою підводної та надводної акваторії Чорного моря.
Щоденно - прибирання узбережжя за відсутності надзвичайної ситуації.
Вихід до акваторії Чорного моря будь-якого плавзасобу, окрім рятувальних служб заборонено», — повідомив Кіпер.
Як ми писали, на Одещині планували відкрити пляжі до оксамитового сезону.
Тим часом в ОК «Південь» вважають недоречним відкриття пляжів. Там попереджають про мінну загрозу та не виключають ймовірність висадки десанту рф.
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