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В Одесі офіційно відкрили пляжи: де дозволили купатися

10:50, 12 серпня 2023
Перебувати на пляжах дозволено з 08:00 до 20:00.
В Одесі офіційно відкрили пляжи: де дозволили купатися
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В Одесі все ж таки вирішили відкрити декілька пляжів. Про це повідомив глава Одеської ОВА Олег Кіпер. 

Він зазначив, що перебувати на пляжах дозволено з 08:00 до 20:00. Для відпочинку слід дотримуватись певних правил.

На відкритих зонах для купання обов’язково повинен бути рятувальний човен та захисні сітчасті огорожі від вибухонебезпечних предметів.

Поки відкрили 6 зон для відпочинку, але згодом обіцяють доповнити список. 

«Підписали спільний з Командувачем оперативним стратегічним угрупуванням військ «Одеса» Едуардом Москальовим наказ про доступ людей до моря.

Перші відкриті зони:

  • пляж Калетон
  • Інклюзивний пляж
  • муніципальний пляж (район 14 Фонтану)
  • пляж «Ікра»
  • пляж «Чайка»
  • муніципальний пляж (район 10 Фонтану)

Список з часом буде доповнюватися (по мірі проходження перевірок). Доручив голові РВА та меру Одеси особисто проінспектувати пляжі.

Під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів, під час шторму від 2-х балів, на берегових спорудах ( пірсах, травнрсах, хвилеломах), поза межами зон для купання перебування людей заборонено!

На відкритих зонах для купання обов’язкова наявність рятувального човна та захисних сітчастих огорож від вибухонебезпечних предметів.

У разі необхідності мають бути організовані обстеження водолазною службою підводної та надводної акваторії Чорного моря.

Щоденно - прибирання узбережжя за відсутності надзвичайної ситуації.

Вихід до акваторії Чорного моря будь-якого плавзасобу, окрім рятувальних служб заборонено», — повідомив Кіпер.

Як ми писали, на Одещині планували відкрити пляжі до оксамитового сезону. 

Тим часом в ОК «Південь» вважають недоречним відкриття пляжів. Там попереджають про мінну загрозу та не виключають ймовірність висадки десанту рф. 

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