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  1. В Україні

У Мінсоцполітики пояснили, хто може отримати субсидію та як вона нараховується

14:16, 12 серпня 2023
На субсидію можуть розраховувати сім’ї, у яких плата за комуналку більше визначеного для них обов’язкового платежу.
У Мінсоцполітики пояснили, хто може отримати субсидію та як вона нараховується
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В Україні отримати субсидію можуть сім'ї, у яких плата за комунальні послуги більше визначеного для них обов’язкового платежу. Цей платіж обчислюється індивідуально, за єдиною формулою, і залежить від розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства на одну особу, інформує Мінсоцполітики.

Зазначається, що крім матеріального, ще буде додатково проаналізовано майновий стан (наявність кількох квартир, дороговартісних автіврк, депозитів).

Додатково уряд спростив критерії отримання субсидії для багатодітних, прийомних сімей, сімей, де є особи з інвалідністю.

При цьому в сукупному доході домогосподарств не враховуватимуться доходи членів сімей, які перебувають за кордоном понад 60 днів.

Також для українців, житло яких знаходиться в зоні активних бойових дій чи під окупацією, механізм централізованого нарахування та виплат житлових субсидій й пільг на оплату комуналки подовжено на рік, розповіли у відомстві.

 

Як розрахувати розмір обов’язкового платежу та субсидії, наведено, на прикладі сім’ї, що складається з 4-х осіб (чоловік, дружини та двоє дітей).

Для розрахунку:

розмір плати за житлово-комунальні послуги, виходячи із соціальних норм та соціальних нормативів користування послугами - 3500 грн

чоловік та дружина працюють, їх місячний дохід - 15 000 грн

базовий коефіцієнт - 2

базова норма плати за послуги - 15

прожитковий мінімум з 1.01.2023р. - 2589 грн.

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