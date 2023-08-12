У Маріуполі нова хвиля жорстких зачисток і перевірок, — мерія

Наголошується, що росгвардія посилила перевірку громадянських мешканців, також відомо про зникнення людей.

Фото: Петро Андрющенко/Telegram

Окупанти посилили перевірку цивільних жителів у тимчасово окупованому Маріуполі. У місті зникають люди, повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

"Нова хвиля жорстоких зачисток та перевірок. Цього разу – околиці та сектор приватної забудови в пріоритеті. Огляд, обшук, роздягання. Знову зникли люди просто так", – написав він.

За словами Андрющенко, такі перевірки в місті посилилися після чергової ротації росгвардії і фсб.

Нагадаємо, що комбінат "Азовсталь" у Маріуполі, на території якого навесні 2022 року точилися бої, перетворили на руїну. Окупанти розбирають його на металобрухт.

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