В Пенсионном фонде сообщили, кто может рассчитывать на прибавку к пенсии в сумме до 50%

Отмечается, что украинцы, получившие право на пенсию по возрасту, но принявшие решение продолжать работать, за каждый отработанный год могут получить доплату к пенсии.

В Пенсионном фонде напомнили, когда украинцы могут рассчитывать на прибавку к пенсии в 50%.

В ПФУ обратилась гражданка, которая сообщила, что ей в сентябре исполнится 60 лет, но она собирается продолжать работать и от пенсии откажется. Ее интересовало, на сколько можно увеличить пенсию, если отсрочить выход на заслуженный отдых.

Специалисты объяснили, что украинцы, получившие право на пенсию по возрасту, но принявшие решение продолжать работать, за каждый отработанный год могут получить доплату к пенсии. Речь не о перерасчете для работающих пенсионеров. Для такого повышения гражданин должен отказаться от пенсии.

За каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста, при отсрочке выхода на пенсию сроком до 60 месяцев выплата увеличивается на 0,5%.

А если человек проработает больше 60 месяцев, то сумма за каждый отработанный месяц составит 0,75%.

К примеру, если гражданин отсрочит свой выход на пенсию на период менее 60 месяцев, то за каждый год такой отсрочки он получит надбавку к пенсии в размере 6% (0,5 х 12).

За два года более позднего выхода на пенсию — 12% (0,5 х 24) и т.д. А вот отсрочка на шесть лет (это 72 месяца) уже увеличит основной размер пенсии на 54% (72 х 0,75).

Для оформления пенсии с отсрочкой нужно обязательно сообщить об этом ПФУ, если этого не сделать, то могут назначить пенсию автоматически и тогда ни о какой отсрочке речи не будет.

Ранее мы писали, что в Украине рекордно уменьшилось количество пенсионеров.

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