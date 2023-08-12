Посетила «бавовна»: возле Крымского моста взрывы, поднимается дым, видео

Оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту.

Во временно оккупированном Крыму снова неспокойно. На данный момент известно, что Крымский мост под атакой неустановленных дронов. Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

Очевидцы делятся фото и видео в соцсетях, где видно, что над мостом поднимается дым. Оккупанты пишут о "работе ПВО", движение по мосту перекрыли.

ОБНОВЛЕНО: гауляйтер Крыма Аксенов как всегда отрапортовал, что мост якобы "не пострадал", а ПВО "сбила две ракеты".

Напомним, что ночью взрывы раздавались в Новоозерном, где расположена российская военная база.

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