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  1. В Украине

В «Дие» снова можно изменить место прописки, однако не всем: подробности

21:01, 12 августа 2023
Место регистрации снова можно изменить в приложении «Дия».
В «Дие» снова можно изменить место прописки, однако не всем: подробности
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Приложение «Дия» возобновило возможность изменения места регистрации. Однако эта услуга доступна далеко не для всех граждан Украины, ­– сообщает пресс-служба «Дии».

В обновленном функционале «Дии» вернули возможность онлайн изменения места регистрации. Однако пользоваться этой услугой могут только женщины, дети и мужчины, которые не подлежат призыву на военную службу.

Для того чтобы осуществить смену места регистрации, необходимо иметь налоговый номер, ID-карту или загранпаспорт и выполнить следующие шаги:

  • Зайдите в приложение «Дия» и выберите раздел «Услуги».
  • Выберите вариант «Изменение места регистрации».
  • Выберите нужную услугу: «Изменить свое место регистрации» или «Зарегистрировать другого человека в своем жилье».
  • Просмотрите необходимые сведения для получения услуги и нажмите «Начать».

Если вы планируете сменить место регистрации на собственное жилье, необходимо выполнить следующие шаги:

  • Выберите желаемый адрес для регистрации.
  • Проверьте или заполните контактные данные и информацию о воинском учете.
  • Внимательно просмотрите заявление, подпишите его с помощью «Дія.Підписом» и оплатите административный сбор.
  • Если вы хотите зарегистрироваться в жилье другого владельца, работу следует выполнить по следующим шагам:
  • Выберите «В жилье другого владельца».
  • Проверьте или заполните контактные данные и информацию о воинском учете.
  • Поделитесь с владельцем QR-кодом или ссылкой.

Владелец должен выбрать адрес, предоставить контактные данные и подписать заявление.

Важно отметить, что эта возможность используется исключительно для изменения места регистрации на территории Украины и позволяет обеспечить удобный и эффективный процесс для граждан, которые соответствуют указанным критериям.

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