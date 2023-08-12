В «Дие» снова можно изменить место прописки, однако не всем: подробности

Приложение «Дия» возобновило возможность изменения места регистрации. Однако эта услуга доступна далеко не для всех граждан Украины, – сообщает пресс-служба «Дии».
В обновленном функционале «Дии» вернули возможность онлайн изменения места регистрации. Однако пользоваться этой услугой могут только женщины, дети и мужчины, которые не подлежат призыву на военную службу.
Для того чтобы осуществить смену места регистрации, необходимо иметь налоговый номер, ID-карту или загранпаспорт и выполнить следующие шаги:
- Зайдите в приложение «Дия» и выберите раздел «Услуги».
- Выберите вариант «Изменение места регистрации».
- Выберите нужную услугу: «Изменить свое место регистрации» или «Зарегистрировать другого человека в своем жилье».
- Просмотрите необходимые сведения для получения услуги и нажмите «Начать».
Если вы планируете сменить место регистрации на собственное жилье, необходимо выполнить следующие шаги:
- Выберите желаемый адрес для регистрации.
- Проверьте или заполните контактные данные и информацию о воинском учете.
- Внимательно просмотрите заявление, подпишите его с помощью «Дія.Підписом» и оплатите административный сбор.
- Если вы хотите зарегистрироваться в жилье другого владельца, работу следует выполнить по следующим шагам:
- Выберите «В жилье другого владельца».
- Проверьте или заполните контактные данные и информацию о воинском учете.
- Поделитесь с владельцем QR-кодом или ссылкой.
Владелец должен выбрать адрес, предоставить контактные данные и подписать заявление.
Важно отметить, что эта возможность используется исключительно для изменения места регистрации на территории Украины и позволяет обеспечить удобный и эффективный процесс для граждан, которые соответствуют указанным критериям.
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