Украина просит выгнать Израиль из «Рамштайн» и прекратить безвиз – СМИ

МИД Украины готовит представление о прекращении безвизового режима с Израилем.

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Киев рассматривает возможность прекращения безвизового режима с Израилем и обратится к западным союзникам с просьбой исключить страну из формата «Рамштайн» из-за ее неприязни к Украине и пророссийских позиций на международной арене. Об этом сообщили в СНБО Украины изданию Kyiv Post.

«Власти Израиля никогда не предоставляли никакой реальной помощи. Зато информация, полученная во время встреч [в Рамштайн], используется Израилем в собственных интересах", – сообщил собеседник издания.

В Украине считают, что обсуждаемая на встречах информация может стать источником опасности и попасть в распоряжение государства-агрессора.

Отмена безвизового режима с Израилем связана с долгим дипломатическим спором между двумя странами относительно отношения к гражданам Украины, которые находятся на территории Израиля.

Дипломатический представитель Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что около 10% украинских туристов депортируют из Израиля без надлежащих объяснений. Также он выразил недовольство решением израильских властей остановить выплаты медицинского страхования для украинских беженцев.

По данным источника в СНБО, Израиль ставит требование обеспечения безопасности для еврейских паломников, которые собираются в Умань в сентябре. Однако эти гарантии становятся невозможными из-за постоянных ракетных обстрелов.

Сейчас МИД Украины готовит представление о прекращении безвизового режима для граждан Израиля.

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