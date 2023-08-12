Мужчина в прямом эфире в Instagram убил бывшую жену, а потом и себя: подробности трагедии

В Боснии мужчина в прямом эфире в Instagram застрелил бывшую жену и двух людей прежде чем покончил с собой.

Источник фото: occrp

Мужчина в Боснии в пятницу застрелил свою бывшую жену, транслируя убийство в прямом эфире в Instagram. Впоследствии он убил еще двух человек, а затем покончил с собой, чтобы избежать наказания, – сообщает Wion.

В Боснии произошел шокирующий инцидент: мужчина застрелил свою бывшую жену и транслировал убийство в прямом эфире на своем аккаунте в Instagram. Находясь в бегах, он убил еще двух человек, а затем покончил с собой в пятницу, чтобы избежать задержания.

По данным прокуратуры, после убийства женщины мужчина выбежал с оружием на улице Градачаца, где застрелил мужчину вместе с его сыном. Среди других трех человек, которых он ранил, были сотрудник полиции, еще одна женщина и мужчина в разных местах города.

«У меня нет слов, чтобы описать то, что произошло сегодня в Градачаце. В конце концов, убийца покончил с собой, но никто не может вернуть жизни жертв», – сказал премьер-министр Федерации Боснии и Герцеговины Нермин Никшич.

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