В рф разбился истребитель, экипаж погиб

В Калининградской области рф разбился истребитель Су-30. Об этом сообщают россми.
Россияне заявляют, что весь экипаж самолета погиб. Истребитель упал в безлюдной местности во время тренировочного полета. Причиной называют "техническую неисправность".
Напомним, что в Белгородской области упал российский Су-25, а в Мурманской области разбился МиГ-31.
Также 17 июля в Краснодарском крае разбился штурмовик Су-25.
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