Піднявся стовп чорного диму: у Підмосков'ї спалахнула потужна пожежа, відео

У Раменському величезний стовп чорного диму здіймається з боку промзони.

У Підмосков'ї здійнялась потужна пожежа. Про це повідомляють росЗМІ.

Пожежа сталася у місті Раменське. Величезний стовп чорного диму здіймається з боку промзони «Полігон» на Донінському шосе.

За попередньою інформацією, горить склад із добривами.

Причина займання поки невідома.

Раніше ми писали, що в рф розбився винищувач, екіпаж загинув.

Додамо, що у Москві пролунав потужний вибух: над містом летів безпілотник.

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