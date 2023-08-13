Піднявся стовп чорного диму: у Підмосков'ї спалахнула потужна пожежа, відео

У Підмосков'ї здійнялась потужна пожежа. Про це повідомляють росЗМІ.
Пожежа сталася у місті Раменське. Величезний стовп чорного диму здіймається з боку промзони «Полігон» на Донінському шосе.
За попередньою інформацією, горить склад із добривами.
Причина займання поки невідома.
Раніше ми писали, що в рф розбився винищувач, екіпаж загинув.
Додамо, що у Москві пролунав потужний вибух: над містом летів безпілотник.
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