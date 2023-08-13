Пацієнтів змушували працювати за цукерки та цигарки: на Одещині у психоневрологічному інтернаті виявили низку порушень

Також одну з пацієнток інтернату помістили в ізольоване приміщення без відповідного спостереження за її станом та обліку часу ізоляції.

В Одеській області в Барабойському психоневрологічному будинку-інтернаті при перевірці виявили факти неналежного поводження, примусової праці та відсутність укриття. Про це повідомляє Представництво Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Одеській області.

Також, зокрема, в інтернаті виявили пацієнтку в ізольованому приміщенні. Там пояснили, що пацієнтку закрили через напад агресії, який стався в неї напередодні.

При цьому, моніторингова група зазначає, що це зробили без відповідного спостереження за станом пацієнтки та обліку часу ізоляції.

«Такі дії персоналу закладу можуть бути розцінені як прояви катування, жорстокого або такого, що принижує гідність, поводження або покарання у розумінні статті 3 Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод», – зазначають в Представництві Уповноваженого.

Моніторинговим візитом виявлені й інші порушення прав підопічних, зокрема:

- відсутність захисних споруд (укриття) та сигналу оповіщення «повітряна тривога»;

- недотримання мінімальних норм житлової площі;

- деякі кімнати, в яких утримуються підопічні, потребують ремонту;

- не всі підопічні забезпечені приліжковими меблями та твердим інвентарем;

- продукти харчування зберігаються в холодильниках з порушенням температурного режиму та без первинного пакування;

- порушення права осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення на доступність.

«Також зі слів деяких підопічних санітарні працівники залучають їх проти волі до робіт на території та підсобному господарстві установи, зокрема змушують мити маломобільних підопічних, санітарно-гігієнічні приміщення та виконувати роботи в підсобному господарстві (фермі). Підопічні зазначили, що за виконану роботу їм видають цигарки та цукерки», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з метою усунення виявлених недоліків до компетентних органів будуть скеровані відповідні листи та акти реагування Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

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