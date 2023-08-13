4 отдельная танковая бригада ВСУ получила новый нарукавный знак

Центральным элементом нарукавного знака является светло-оливковая огнедышащая голова льва с четырьмя коричневыми языками пламени.

Источник фото: Министерство обороны Украины

Минобороны разработало для танкистов 4-й ОТБр ВСУ новый нарукавный знак.

Центральным элементом нарукавного знака является светло-оливковая огнедышащая голова льва с четырьмя коричневыми языками пламени, что указывает на специфику деятельности в/ч.

Во время боевых заданий, учений и тренировок защитники будут носить свой знак в виде геральдического щита со светло-оливковым кантом. После Победы – яркие цвета рисунка будут видны на парадных, парадно-выходных и повседневных украшениях.

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