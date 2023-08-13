Прогнозируют сильную жару: на главную площадь Кракова запретили въезд конных экипажей

Проезд и остановку экипажей запретили в целях безопасности лошадей.

Фото: uainkrakow.pl

На главную площадь Кракова из-за жары запретили въезд конных экипажей. Об этом сообщает RMF FM.

Так, в связи с прогнозируемой жаркой погодой, проезд и остановка конных экипажей на главной рыночной площади Кракова закрыты с 10.30 до 19.00 в воскресенье и понедельник.

Водители карет, чтобы обеспечить безопасность лошадей, будут обязаны использовать специально отведенные затененные альтернативные остановки возле Барбакана и на аллеях у улицы Подзамче, между улицами Сенной и Николаевской. Они должны регулярно поить своих животных и следить за прогнозами погоды.

Институт метеорологии и водного хозяйства объявил Кракову и большей части Малопольского воеводства, за исключением районов на юге региона, предупреждение о жаре второй степени – оно действует с воскресенья, 13 августа, с 13:00 до среды, 16 августа, до 18:00.

Согласно прогнозам, максимальная дневная температура будет составлять от 30 до 32 градусов тепла.

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