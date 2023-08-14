Через «Киев Цифровой» посчитали количество авто в столице – что показали цифры

Всего приложение насчитывает 2,474 млн пользователей.

Источник фото: СМИ

По данным «Киев Цифровой» население города составляет 3 133 719 человек.

Всего приложение насчитывает 2,474 млн пользователей.

В частности, автомобилей – 633,58 тысячи, а транспортных карт – 899,6 тысячи.

Также мы рассказывали, что за полгода 2023 в Украине было зарегистрировано 86 028 браков и 1 0 139 случаев расторжения брака.

А еще, Киев получил специальный статус Европейской столицы демократии.

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