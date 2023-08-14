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Конкурсы на должности судей, которые начнутся до конца 2023 года и в 2024 году - планы ВККС

Осенью будет возобновлено квалификационное оценивание судей, а в 2024 году состоится новый отбор на должности судей первой инстанции.

Расходы прокуратуры отнесли к первоочередным для Госказначейства

Их приравняли по статусу к расходам на национальную безопасность и оборону

Жители временно оккупированных территорий могут зарегистрироваться в другом жилье без снятия с места своего предыдущего проживания

Кабмин утвердил Порядок внесения сведений об адресе задекларированного или зарегистрированного места жительства, находящегося на временно оккупированной территории Украины, а также территориях, на которых ведутся боевые действия.

Кабмин добавил полномочия Минкульту по предоставлению согласия на демонтаж элементов объекта культурного наследия

Минкульту расширили полномочия по проверке соответствия объектов культурного наследия.

Владельцы или арендаторы объектов критической инфраструктуры должны оформить паспорта безопасности и согласовать их с разными органами

Владельцы или арендаторы объектов критической инфраструктуры должны в течение 3 месяцев со дня внесения сведений об объекте в Реестр подать на согласование паспорт безопасности в функциональные органы, которыми являются, в частности, Минздрав, Минобороны, Госспецсвязи, ГСЧС, Национальная полиция.

  1. В Украине

Через «Киев Цифровой» посчитали количество авто в столице – что показали цифры

12:49, 14 августа 2023
Всего приложение насчитывает 2,474 млн пользователей.
Через «Киев Цифровой» посчитали количество авто в столице – что показали цифры
Источник фото: СМИ

По данным «Киев Цифровой» население города составляет 3 133 719 человек.

Всего приложение насчитывает 2,474 млн пользователей.

В частности, автомобилей – 633,58 тысячи, а транспортных карт – 899,6 тысячи.

Также мы рассказывали, что за полгода 2023 в Украине было зарегистрировано 86 028 браков и 1 0 139 случаев расторжения брака.

А еще, Киев получил специальный статус Европейской столицы демократии.

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