Киев получил специальный статус Европейской столицы демократии

Специальный статус означает сотрудничество с сетью городов ECoD, в которую входят Барселона, Антверпен, Брюссель, Кашкайш, Болонья и другие.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

Киев принял участие в проекте «Европейская столица демократии» и стал партнером со специальным статусом. Мэр Киева Виталий Кличко и основатель инициативы «Европейская столица демократии» Гелфрид Карл подписали Меморандум о сотрудничестве украинской столицы и неправительственной организации ECoD.

«Украинская столица войдет в сеть городов проекта «Европейская столица демократии». Специальный статус означает сотрудничество с сетью городов ECoD, в которую входят Барселона, Антверпен, Брюссель, Кашкайш, Болонья и другие. Киев будет способствовать реализации Программного года, который включает в себя ряд мероприятий, направленных на обмен опытом успешными практиками демократического управления, обучения», – подчеркнул Виталий Кличко.

Он также отметил, что украинская столица станет активным участником важных конференций.

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