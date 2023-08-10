Депутаты отменят запрет на расторжение брака во время беременности и в течение года после рождения ребенка

Семейный кодекс фактически запрещает женщине или мужчине свободно подавать иск о расторжении брака в течение беременности жены и в течение одного года после рождения ребенка – Верховная Рада одобрила отмену этого запрета за основу.

Женщине или мужчине разрешат предъявлять иск о расторжении брака в течение беременности жены и в течение одного года после рождения ребенка. Соответствующие изменения к Семейному кодексу 10 августа Верховная Рада приняла в первом чтении (законопроект 5492).

«До сих пор в украинском законодательстве действует советская норма, запрещающая развод во время беременности и до момента, пока ребенку исполнится 1 год.

Какое-нибудь рабство. Тем временем получаем много жалоб от женщин, которые страдают от домашнего насилия, но не могут расстаться, потому что ждут ребенка.

Внесли инициативу по отмене запрета на расторжение брака во время беременности и в течение одного года после рождения ребенка, если причиной расторжения брака является домашнее насилие.

Несмотря на «скрепы» в зале и дикие выступления некоторых мужчин, что нельзя расторгать брак, когда семья ждет ребенка, 232 депутата поддержали такие изменения. Правда, пока только в первом чтении», – прокомментировала соавтор проекта, народный депутат Ирина Геращенко.

Так, согласно действующей ч. 2 статьи 110 Семейного кодекса иск о расторжении брака не может быть предъявлен в течение беременности жены и в течение одного года после рождения ребенка, кроме случаев, когда один из супругов совершил противоправное поведение, содержащее признаки уголовного правонарушения, относительно второго супруга или ребенка.

Частями третьей и четвертой статьи 110 Семейного кодекса предусмотрено следующее:

- муж, жена вправе предъявить иск о расторжении брака в течение беременности жены, если отцовство зачатого ребенка признано другим лицом;

- муж, жена вправе предъявить иск о расторжении брака до достижения ребенком одного года, если отцовство по отношению к нему признано другим лицом или по решению суда сведения о муже как отце ребенка исключено из актовой записи о рождении ребенка.

В соответствии со статьей 111 Семейного кодекса суд принимает меры по примирению супругов, если это не противоречит моральным устоям общества.

По мнению авторов законопроекта, расторжение брака в период беременности или когда ребенку еще не исполнилось года, часто имеет важное значение в семьях, где происходит домашнее насилие, поскольку расторжение брака является первым шагом для прекращения насилия и защиты от насилия в будущем.

Однако в случае домашнего насилия, как отмечается в пояснительной записке, суд может отказать пострадавшему лицу не только в расторжении брака, но и в открытии производства по делу, даже при наличии многочисленных постановлений о привлечении второго супруга к административной ответственности за совершение домашнего насилия. Ведь не по всем делам, связанным с домашним насилием, сразу открывается уголовное производство.

Кроме того, лицо должно иметь право на защиту и при наличии первого случая домашнего насилия, не дожидаясь совершения против него преступления.

Законопроектом №5492 предлагается:

1) исключить части 2, 3, 4 статьи 110 Семейного кодекса, регулирующие вопросы невозможности предъявления иска о расторжении брака в течение беременности жены и в течение одного года после рождения ребенка;

2) дополнить статью 111 Семейного кодекса частью второй, которая предусматривает, что в случае, когда причиной расторжения брака являются признаки совершения домашнего насилия, независимо от результатов рассмотрения гражданских, уголовных или административных дел по домашнему насилию, меры по примирению супругов судом не применяются.

Как отметил профильный комитет, Национальная ассоциация адвокатов Украины поддержала основную идею законопроекта, однако высказала к нему ряд замечаний. Так, по мнению Национальной ассоциации, предоставление возможности предъявления иска о расторжении брака в течение беременности жены и в течение одного года после рождения ребенка соответствует принципу добровольности брака, однако реакция самого общества на такие изменения может быть категорически негативной.

Автор: Наталья Мамченко

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