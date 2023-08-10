Депутати скасують заборону на розірвання шлюбу під час вагітності та протягом року після народження дитини

Наразі Сімейний кодекс фактично забороняє жінці чи чоловіку вільно подавати позов про розірвання шлюбу протягом вагітності дружини та протягом одного року після народження дитини – Верховна Рада схвалила скасування цієї заборони за основу.

Жінці чи чоловіку дозволять пред’являти позов про розірвання шлюбу протягом вагітності дружини та протягом одного року після народження дитини. Відповідні зміни до Сімейного кодексу 10 серпня Верховна Рада ухвалила у першому читанні (законопроект 5492).

«Й досі в українському законодавстві діє радянська норма, яка забороняє розлучення під час вагітності і до моменту, поки дитині виповниться 1 рік.



Якесь рабство. Тим часом отримуємо багато скарг від жінок, які потерпають від домашнього насильства, але не можуть розлучитися, бо чекають дитину.



Внесли ініціативу щодо скасування заборони на розірвання шлюбу під час вагітності та протягом одного року після народження дитину, якщо причиною розірвання шлюбу є домашнє насильство.



Попри «скрєпи» в залі і дикі виступи деяких чоловіків, що не можна розривати шлюб , коли сімʼя чекає дитину, 232 депутати підтримали такі зміни. Правда, поки тільки в першому читанні», - прокоментувала співавтор проекту, народний депутат Ірина Геращенко.

Так, відповідно до чинної ч. 2 статті 110 Сімейного кодексу позов про розірвання шлюбу не може бути пред'явлений протягом вагітності дружини та протягом одного року після народження дитини, крім випадків, коли один із подружжя вчинив протиправну поведінку, яка містить ознаки кримінального правопорушення, щодо другого з подружжя або дитини.

Натомість частинами третьою та четвертою статті 110 Сімейного кодексу передбачено наступне:

- чоловік, дружина мають право пред'явити позов про розірвання шлюбу протягом вагітності дружини, якщо батьківство зачатої дитини визнане іншою особою;

- чоловік, дружина мають право пред'явити позов про розірвання шлюбу до досягнення дитиною одного року, якщо батьківство щодо неї визнане іншою особою або за рішенням суду відомості про чоловіка як батька дитини виключено із актового запису про народження дитини.

Відповідно до статті 111 Сімейного кодексу суд вживає заходів щодо примирення подружжя, якщо це не суперечить моральним засадам суспільства.

На думку авторів законопроекту, розірвання шлюбу у період вагітності, або коли дитині ще не виповнилося одного року, часто має важливе значення у сім’ях, де відбувається домашнє насильство, оскільки розірвання шлюбу є першим кроком для припинення насильства та захисту від насильства у майбутньому.

Проте у випадку домашнього насильства, як зазначається в пояснювальній записці, суд може відмовити постраждалій особі не лише у розірванні шлюбу, але й у відкритті провадження у справі, навіть за наявності численних постанов про притягнення другого з подружжя до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства. Адже не у всіх справах, пов’язаних із домашнім насильством, одразу відкривається кримінальне провадження.

Окрім того, особа повинна мати право на захист і за наявності першого випадку домашнього насильства, не чекаючи вчинення проти неї злочину.

Законопроектом №5492 пропонується:

1) виключити частини 2, 3, 4 статті 110 Сімейного кодексу, які регулюють питання неможливості пред’явлення позову про розірвання шлюбу протягом вагітності дружини та протягом одного року після народження дитини;

2) доповнити статтю 111 Сімейного кодексу частиною другою, яка передбачатиме, що у випадку коли причиною розірвання шлюбу є ознаки вчинення домашнього насильства, незалежно від результатів розгляду цивільних, кримінальних чи адміністративних справ щодо домашнього насильства, заходи щодо примирення подружжя судом не застосовуються.

Як зазначив профільний комітет, Національна асоціація адвокатів України підтримала основну ідею законопроекту, проте висловила щодо нього низку зауважень. Так, на думку Національної асоціації надання можливості пред’явлення позову про розірвання шлюбу протягом вагітності дружини та протягом одного року після народження дитини відповідає принципу добровільності шлюбу, проте реакція самого суспільства на такі зміни може бути категорично негативною.

Автор: Наталя Мамченко

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