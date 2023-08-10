В Киеве у озера нашли обнаженное тело женщины

В лесополосе вблизи озера Верхнее Выгуровское местные подростки обнаружили труп женщины в возрасте до 40 лет.

Возле озера Верхнее Выгуровское в Деснянском районе Киева местные подростки обнаружили обнаженное тело женщины. Об этом сообщает vesti.ua.

Сообщается, что на вид погибшей до 40 лет.

О трагической находке рассказала правоохранителям мать одного из подростков. Прибывшие на место происшествия эксперты осмотрели тело и насильственных признаков смерти не обнаружили. Причину смерти будут устанавливать специалисты.

Ранее мы писали, что в Черниговской области полицейские задержали 51-летнего киевлянина, подозреваемого в жестоком убийстве товарища.

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