Как подать документы на оформление льготы за коммунальные онлайн: подробности

Теперь подать документы на оформление льготы жилищно-коммунальной субсидии можно онлайн, - сообщает Министерство социальной политики Украины.
Для подачи документов необходим следующий алгоритмом действий:
- авторизуетесь с помощью квалифицированной электронной подписи на вебпортале электронных услуг ПФУ;
- в личном кабинете в разделе «Коммуникации с ПФУ» выбираете опцию «Заявление на жилищную субсидию или льготу» и нажимаете «Продолжить»;
- в окне «Заявления на жилищную субсидию или льготу» выбираете тот раздел, который нужен для назначения льготы;
- в разделе «Заявление о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих на льготы» заполняете электронную форму;
- отправляете сформированное заявление в Пенсионный фонд Украины;
- в разделе «Заявление о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа» отмечаете необходимые данные, подаем в ПФУ.
Напомним, что мы уже писали, как получить льготы по оплате коммунальных услуг для многодетных семей.
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