Как подать документы на оформление льготы за коммунальные онлайн: подробности

В Минсоцполитики рассказали алгоритм действий оформления льготы онлайн.

Теперь подать документы на оформление льготы жилищно-коммунальной субсидии можно онлайн, - сообщает Министерство социальной политики Украины.

Для подачи документов необходим следующий алгоритмом действий:

авторизуетесь с помощью квалифицированной электронной подписи на вебпортале электронных услуг ПФУ;

в личном кабинете в разделе «Коммуникации с ПФУ» выбираете опцию «Заявление на жилищную субсидию или льготу» и нажимаете «Продолжить»;

в окне «Заявления на жилищную субсидию или льготу» выбираете тот раздел, который нужен для назначения льготы;

в разделе «Заявление о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих на льготы» заполняете электронную форму;

отправляете сформированное заявление в Пенсионный фонд Украины;

в разделе «Заявление о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа» отмечаете необходимые данные, подаем в ПФУ.

Напомним, что мы уже писали, как получить льготы по оплате коммунальных услуг для многодетных семей.

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