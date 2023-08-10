В ГПСУ предупредили нарушителей границы о косолапом «патрульном», видео

Фотоловушку сотрудники Госпогранслужбы установили на пути возможного движения нарушителей границы.

Источник фото: dpsu.gov.ua

Фотоловушка пограничников зафиксировала взрослого медведя.

В ГПСУ предполагают, что возможно, это тот самый косолапый, которого в прошлом году украинские пограничники сняли еще медвежонком.

Фотоловушку сотрудники Госпогранслужбы установили на пути возможного движения нарушителей границы.

«Только накануне на участке отдела «Селятин» задержали трех человек, направлявшихся к румынской границе – двух нарушителей и водителя, который скрыто перевозил их под ящиками в кузове грузового УАЗа. Можно сказать, что задержанным повезло попасть в руки пограничников, а не в лапы медведя», - отметили в Госпогранслужбе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.