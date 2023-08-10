У ДПСУ попередили порушників кордону про клишоногого «патрульного», відео

Фотопастку співробітники Держприкордонслужби встановили на шляху можливого руху порушників кордону.

Джерело фото: dpsu.gov.ua

Фотопастка прикордонників зафіксувала дорослого ведмедя.

У ДПСУ припускають, що можливо, це той самий клишоногий, якого торік українські прикордонники зафільмували ще ведмежам.

Фотопастку співробітники Держприкордонслужби встановили на шляху можливого руху порушників кордону.

«Лише напередодні на ділянці відділу «Селятин» затримали трьох осіб, які прямували до румунського кордону – двох порушників та водія, який приховано перевозив їх під ящиками у кузові вантажного УАЗа. Можна сказати, що затриманим поталанило потрапити в руки прикордонників, а не у лапи ведмедя», - наголосили у Держприкордонслужбі.

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