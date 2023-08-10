Роботодавець самостійно вирішує, чи може робота виконуватися поза межами підприємства.

У Державній службі з питань праці пояснили, яка робота може виконуватися дистанційно. Там зазначили, що роботодавець самостійно вирішує, чи може робота виконуватися поза межами підприємства.

Законодавство не визначає переліку робіт, які можуть виконуватися дистанційно.

Якщо це продаж товарів у магазині або виробництво на заводі — працівники можуть працювати виключно на території підприємства. Однак якщо це адміністративна робота, яку цілком припустимо виконати поза приміщень роботодавця, можна перевести працівника на дистанційку.

Окрім цього, за можливості й наявності ресурсів закон дозволяє переводити на дистанційну роботу:

вагітних жінок;

працівників, які мають дитину віком до трьох років або доглядають за дитиною до шести років (за медичними показаннями);

працівників, які мають двох або більше дітей віком до 15 років або дитину з інвалідністю; – батьків або опікунів дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи;

працівників, щодо яких на робочому місці були вчинені дії з ознаками дискримінації — тимчасово на два місяці.

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