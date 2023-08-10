У Києві затримали третього співучасника схеми збуту «псевдоліків» для онкохворих

Злочинна група займалася збутом підроблених ліків для онкохворих за понад 20 тисяч гривень за упаковку.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

У Києві правоохоронці затримали третього учасника злочинної групи, яка збувала підроблені медпрепарати для онкохворих, – повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Підроблені лікарські засоби онкологічної групи зловмисники доставляли в Україні з-за кордону, а потім збували на території Києва та інших міст. Замовлення приймалися через онлайн-форму аптеки та доставлялися через службу доставки.

Вартість препаратів становила від 13,8 до 23,4 тисяч гривень за упаковку.

Згідно висновків експерта, склад наданих на дослідження лікарських засобів не відповідає оригінальним та є фальсифікованим.

У травні 2023 року правоохоронці викрили двох осіб, причетних до реалізації фальсифікованих медпрепаратів. Їм повідомлено про підозру та судом обрано запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту.

У ході подальшого розслідування була встановлена причетність ще одного співучасника. Наразі чоловіку повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У ході обшуків за місцями зберігання лікарських препаратів та в аптеках правоохоронці вилучили значну кількість медичних препаратів, які містять ознаки фальсифікації, сертифікати якості лікарських засобів невідомого походження, чорнові записи, грошові кошти, комп’ютерну техніку, мобільні телефони.

Крім того, під час обшуків правоохоронці виявили значну кількість лікарських препаратів російського та білоруського виробництва, які на цей час вилучені з продажу на території Україні.

Учасникам схеми загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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