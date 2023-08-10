В Киеве задержали третьего соучастника схемы сбыта «псевдолекарств» для онкобольных

Преступная группа занималась сбытом поддельных лекарств для онкобольных по более 20 тысяч гривен за упаковку.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве правоохранители задержали третьего участника преступной группы, которая сбывала поддельные медпрепараты для онкобольных, – сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Поддельные лекарственные средства онкологической группы злоумышленники доставляли в Украину из-за границы, а затем сбывали на территории Киева и других городов. Заказы принимались через онлайн-форму аптеки и доставлялись через службу доставки.

Стоимость препаратов составляла от 13,8 до 23,4 тысяч гривен за упаковку.

Согласно выводам эксперта, состав предоставленных на исследование лекарственных средств не соответствует оригинальным и является фальсифицированным.

В мае 2023 года правоохранители разоблачили двух человек, причастных к реализации фальсифицированных медпрепаратов. Им сообщено о подозрении и судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В ходе дальнейшего расследования была установлена причастность еще одного соучастника. Сейчас мужчине сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В ходе обысков по местам хранения лекарственных препаратов и в аптеках правоохранители изъяли значительное количество медицинских препаратов, содержащих признаки фальсификации, сертификаты качества лекарственных средств неизвестного происхождения, черновые записи, денежные средства, компьютерную технику, мобильные телефоны.

Кроме того, во время обысков правоохранители обнаружили значительное количество лекарственных препаратов российского и белорусского производства, которые в настоящее время изъяты из продажи на территории Украины.

Участникам схемы грозит от 5 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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