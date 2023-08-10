В Винницкой области бывший депутат городского совета заказал убийство своего коллеги

По информации ГБР, организатор нашел посредников, которым поручил подобрать исполнителей и пообещал заплатить 8,5 тысячи долларов США.

Фото: ГБР

В Государственном бюро расследований сообщили о задержании бывшего депутата Жмеринского городского совета в Винницкой области по подозрению в организации убийства другого депутата. Жизнь своего коллеги он оценил в 8,5 тысячи долларов США.

Как сообщает Бюро, отец задержанного является бывшим народным депутатом VII созыва от запрещенной «Партии регионов» и действующим депутатом Жмеринского горсовета от запрещенной «ОПЗЖ». Однако мужчина еще в начале войны уехал из Украины и фактически не выполняет депутатские обязанности. Его бизнес и политические интересы в городе и регионе представляет сын, недавно добровольно сложивший полномочия депутата городского совета.

«Несколько месяцев назад у отца обострился конфликт с другим депутатом на фоне блокирования рассмотрения местным советом его личных и бизнес вопросов, связанных с отводом земельных участков под строительство.

Сын решил «помочь» отцу и пытался организовать заказное умышленное убийство другого депутата – члена постоянной земельной комиссии Жмеринского горсовета.

Организатор нашел посредников, которым поручил подобрать исполнителей убийства и предоставил им информацию о будущей жертве. За заказное убийство он пообещал заплатить 8,5 тысячи долларов США, оценив в такую сумму жизнь своего коллеги», - сообщает ГБР.

В ходе спецоперации силовики имитировали убийство местного депутата, сделали постановочные фото, показанные посредником заказчику, и после передачи оплаты за преступление задержали организатора.

Проводятся обыски по месту жительства и транспортного средства задержанного, а также у возможных соучастников совершения преступления.

Изъяты оружие, средства и другие вещественные доказательства, подтверждающие преступные намерения фигурантов.

Задержанному сообщено о подозрении в организации оконченного покушения на убийство, совершенное по корыстным мотивам под заказ.

Принимаются меры по избранию меры пресечения в виде содержания под стражей.

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