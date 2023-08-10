Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Депутаты отменят запрет на расторжение брака во время беременности и в течение года после рождения ребенка

Семейный кодекс фактически запрещает женщине или мужчине свободно подавать иск о расторжении брака в течение беременности жены и в течение одного года после рождения ребенка – Верховная Рада одобрила отмену этого запрета за основу.

Верховная Рада одобрила изменения относительно сроков досудебного расследования, чтобы предотвратить закрытие уголовных производств во время войны по срокам

Парламент принял за основу срочные изменения в УПК по исчислению сроков досудебного расследования, поскольку сроки досудебного расследования до дня сообщения лицу о подозрении, составляющие для тяжких преступлений 18 месяцев, будут истекать уже в августе-сентябре 2023 года.

Судью Приморского райсуда Одессы Илью Лонского смогут взять под стражу

Высший совет правосудия дал согласие на арест судьи.

Судья Верховного Суда Надежда Данилевич уволилась в отставку

Отставки судей Верховного Суда продолжаются.

Верховная Рада ввела в Гражданский кодекс новый объект гражданских прав – цифровые вещи

Парламент принял закон о цифровых вещах как объекте прав в Гражданском кодексе.

  1. Публикации
  2. / Суд инфо

Судью Приморского райсуда Одессы Илью Лонского смогут взять под стражу

14:09, 10 августа 2023
Высший совет правосудия дал согласие на арест судьи.
Судью Приморского райсуда Одессы Илью Лонского смогут взять под стражу
Источник фото: sudreporter.org
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Высший совет правосудия 10 августа 2023 года дал согласие на содержание под стражей судьи Приморского районного суда Одессы Ильи Лонского.

Напомним, что 4 августа 2023 года НАБУ и САП сообщили судье Приморского районного суда Одессы о подозрении в покушении на предоставление неправомерной выгоды другому судье этого же суда за принятие положительного решения по делу об административном правонарушении по ст. 130 Кодекса об административных правонарушениях (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического опьянения), а также завладение частью неправомерной выгоды путем обмана.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», судья Илья Лонский, получив деньги от адвоката, пытался склонить коллегу – также судью Приморского райсуда Анжелику Русеву, к вынесению «нужного» решения по делу.

В свою очередь адвокат получил $2 тыс. от клиента за «услуги» по ст. 130.

Интересно, что в июле Илья Лонский сообщил в ВСП о том, что у него в рабочем кабинете состоялся обыск, в ходе которого детективы НАБУ изъяли у него $2 250, принадлежавших ему лично. Судья сообщила также о том, что детективы НАБУ так и не предоставили ему определение следственного судьи ВАКС об обыске, поскольку, вероятно, вообще его не получали.

Отметим, что судьей Илья Лонский стал только 4 декабря 2020 года (участник отбора на должности судей 2017 года).

В 2005-2012 годах Илья Лонский работал в должности помощника судьи Днепровского районного суда Херсона. Впрочем, 13 сентября 2012 года он был уволен с должности помощника судьи за нарушение присяги государственного служащего.

Основанием для увольнения стало то, что Илья Лонский предоставил подсудимому в конвойном помещении суда уголовное дело для ознакомления, после чего оставил его там с делом без надлежащего контроля. В итоге уголовное дело исчезло прямо из суда.

В дальнейшем материалы уголовного дела все же были восстановлены, а судом был вынесен приговор.

После инцидента в суде Илья Лонский работал юрисконсультом в Херсоне.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

 

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Мазурок
    Оксана Мазурок
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Роман Борисюк
    Роман Борисюк
    суддя Житомирського апеляційного суду
  • Анна Шевченко
    Анна Шевченко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Лариса Мар’єнко
    Лариса Мар’єнко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду