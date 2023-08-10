Судью Приморского райсуда Одессы Илью Лонского смогут взять под стражу

Высший совет правосудия дал согласие на арест судьи.

Источник фото: sudreporter.org

Высший совет правосудия 10 августа 2023 года дал согласие на содержание под стражей судьи Приморского районного суда Одессы Ильи Лонского.

Напомним, что 4 августа 2023 года НАБУ и САП сообщили судье Приморского районного суда Одессы о подозрении в покушении на предоставление неправомерной выгоды другому судье этого же суда за принятие положительного решения по делу об административном правонарушении по ст. 130 Кодекса об административных правонарушениях (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического опьянения), а также завладение частью неправомерной выгоды путем обмана.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», судья Илья Лонский, получив деньги от адвоката, пытался склонить коллегу – также судью Приморского райсуда Анжелику Русеву, к вынесению «нужного» решения по делу.

В свою очередь адвокат получил $2 тыс. от клиента за «услуги» по ст. 130.

Интересно, что в июле Илья Лонский сообщил в ВСП о том, что у него в рабочем кабинете состоялся обыск, в ходе которого детективы НАБУ изъяли у него $2 250, принадлежавших ему лично. Судья сообщила также о том, что детективы НАБУ так и не предоставили ему определение следственного судьи ВАКС об обыске, поскольку, вероятно, вообще его не получали.

Отметим, что судьей Илья Лонский стал только 4 декабря 2020 года (участник отбора на должности судей 2017 года).

В 2005-2012 годах Илья Лонский работал в должности помощника судьи Днепровского районного суда Херсона. Впрочем, 13 сентября 2012 года он был уволен с должности помощника судьи за нарушение присяги государственного служащего.

Основанием для увольнения стало то, что Илья Лонский предоставил подсудимому в конвойном помещении суда уголовное дело для ознакомления, после чего оставил его там с делом без надлежащего контроля. В итоге уголовное дело исчезло прямо из суда.

В дальнейшем материалы уголовного дела все же были восстановлены, а судом был вынесен приговор.

После инцидента в суде Илья Лонский работал юрисконсультом в Херсоне.

Автор: Вячеслав Хрипун

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