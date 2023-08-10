Из «Слуги Народа» исключили Анатолия Гунько и Богдана Торохтия

Анатолия Гунько и Богдана Торохтия исключили из рядов «Слуги Народа», дальше их делами будут заниматься правоохранительные органы.

Народные депутаты «Слуги Народа» исключили из своей фракции Анатолия Гунько и Богдана Торохтия, - сообщил глава фракции Давид Арахамия.

Добровольно оба народных избранника отказались складывать мандаты. По словам Арахамии, политическое решение было принято сразу, однако юридические вопросы требовали времени.

«Дальше пусть работают правоохранительные органы, никто никого выгораживать не будет», – написал он.

Напомним, Анатолия Гунько накануне отправили в СИЗО по подозрению в получении взятки в 85 тысяч долларов. А Богдан Торохтий попал в скандал с выездом за границу и покупкой дорогого имущества.

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