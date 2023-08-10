Рада прекратила действие Соглашения между Украиной и рф о взаимной защите инвестиций

По соглашению Украина и россия должны были поощрять инвестиции между собой.

10 серпня Верховна Рада припинила дію угоди між Україною і рф про заохочення та взаємний захист інвестицій. Про це повідомив депутат Ярослав Железняк.

Це рішення підтримали 274 депутати.

В пояснювальній записці до закону №0201 йдеться, що він був створений відповідно до доручення від Прем’єр-міністра України, Дениса Шмигаля, згідно з яким уряд України ставить перед собою завдання терміново припинити дію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом російської федерації, яка була ратифікована Законом України ще у 1999 році.

Це стало актуальним у контексті продовжуючоїся широкомасштабної збройної агресії росії проти України, що підтверджено не лише внутрішніми рішеннями Верховної Ради, а й резолюціями Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

Зазначається, що згідно з умовами Угоди, вона мала діяти протягом десяти років та автоматично продовжуватись на наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна з Договірних Сторін не повідомить письмово про намір припинити дію угоди не пізніше ніж за дванадцять місяців до її закінчення. Проект Закону передбачає припинення дії Угоди, враховуючи непередбачену ситуацію з агресією росії та відповідних резолюцій міжнародних організацій.

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