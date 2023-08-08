Голова фракції «Слуга народу» Арахамія ініціював виключення з неї нардепа Богдана Торохтія

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія ініціює виключення з фракції народного депутата Богдана Торохтія.
За словами Арахамії, Торохтій мав час на те, щоб пояснити свою поведінку під час війни і спробувати хоча би якось реабілітуватися, але він нічого не зробив, а «терпіння не вічне».
«Богдан Торохтій мав час на те, щоб пояснити свою поведінку під час війни і спробувати хоча би якось реабілітуватися. Як варіант – продати щось з елітного автопарку своєї родини і передати кошти на потреби оборони. Це нікого не виправдовує, але хоча би дає зрозуміти, що людина усвідомила свою помилку і більше так не вчинятиме.
Але нічого з цього зроблено не було.
Більше того, ми дізналися, що поки родина Богдана Торохтія купувала елітне майно, сам він продовжував отримувати з бюджету компенсацію за оренду житла.
Тому:
- Він має повернути отримані гроші в бюджет.
- Він має скласти депутатський мандат.
- Я негайно ініціюю його виключення з фракції», - написав Арахамія.
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