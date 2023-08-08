Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Судді просять реалізувати своє право на вільне волевиявлення шляхом проведення зборів суддів для обрання голови суду

Що прямо зараз відбувається у Комінтернівському районному суді Одеської області.

«Увірвався терпець»: Давид Арахамія заявив, що депутата Торохтія виключать з фракції та будуть просити скласти мандат

Спочатку Давид Арахамія доводив, що ситуація з виїздом за кордон депутата зі «Слуги народу» Богдана Торохтія не така критична, як з Арістовим.

Верховна Рада врегулює питання перебігу строків досудового розслідування до повідомлення особі про підозру в умовах війни

В провадженнях, де з моменту внесення відомостей до ЄРДР та на дату введення в Україні воєнного стану жодній особі не повідомлено про підозру, строк від 24 лютого 2022 року до дати припинення воєнного стану не будуть включати до загальних строків досудового розслідування.

ВРП розгляне відсторонення судді Приморського райсуду Одеси Іллі Лонського від правосуддя за клопотанням САП

НАБУ і САП розповіли, що підозрюють суддю Приморського райсуду у замаху на надання коштів іншій судді цього ж суду за ухвалення потрібного рішення у справі.

Вища рада правосуддя зможе забороняти трансляцію лише за наявності відповідних клопотань

Тепер трансляція засідання ВРП буде відбуватися за замовчуванням, якщо учасники засідання не будуть просити про закрите засідання.

  1. В Україні

Голова фракції «Слуга народу» Арахамія ініціював виключення з неї нардепа Богдана Торохтія

16:16, 8 серпня 2023
Також Арахамія заявив, що Торохтій має скласти депутатський мандат.
Голова фракції «Слуга народу» Арахамія ініціював виключення з неї нардепа Богдана Торохтія
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія ініціює виключення з фракції народного депутата Богдана Торохтія.

За словами Арахамії, Торохтій мав час на те, щоб пояснити свою поведінку під час війни і спробувати хоча би якось реабілітуватися, але він нічого не зробив, а «терпіння не вічне».

«Богдан Торохтій мав час на те, щоб пояснити свою поведінку під час війни і спробувати хоча би якось реабілітуватися. Як варіант – продати щось з елітного автопарку своєї родини і передати кошти на потреби оборони. Це нікого не виправдовує, але хоча би дає зрозуміти, що людина усвідомила свою помилку і більше так не вчинятиме.

Але нічого з цього зроблено не було.

Більше того, ми дізналися, що поки родина Богдана Торохтія купувала елітне майно, сам він продовжував отримувати з бюджету компенсацію за оренду житла.

Тому:

  1. Він має повернути отримані гроші в бюджет.
  2. Він має скласти депутатський мандат.
  3. Я негайно ініціюю його виключення з фракції», - написав Арахамія.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео