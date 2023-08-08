Голова фракції «Слуга народу» Арахамія ініціював виключення з неї нардепа Богдана Торохтія

Також Арахамія заявив, що Торохтій має скласти депутатський мандат.

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія ініціює виключення з фракції народного депутата Богдана Торохтія.

За словами Арахамії, Торохтій мав час на те, щоб пояснити свою поведінку під час війни і спробувати хоча би якось реабілітуватися, але він нічого не зробив, а «терпіння не вічне».

«Богдан Торохтій мав час на те, щоб пояснити свою поведінку під час війни і спробувати хоча би якось реабілітуватися. Як варіант – продати щось з елітного автопарку своєї родини і передати кошти на потреби оборони. Це нікого не виправдовує, але хоча би дає зрозуміти, що людина усвідомила свою помилку і більше так не вчинятиме.

Але нічого з цього зроблено не було.

Більше того, ми дізналися, що поки родина Богдана Торохтія купувала елітне майно, сам він продовжував отримувати з бюджету компенсацію за оренду житла.

Тому:

Він має повернути отримані гроші в бюджет. Він має скласти депутатський мандат. Я негайно ініціюю його виключення з фракції», - написав Арахамія.

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