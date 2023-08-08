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«Закончилось терпение»: Давид Арахамия заявил, что депутата Торохтия исключат из фракции и будут просить сложить мандат

Сначала Давид Арахамия доказывал, что ситуация с выездом за границу депутата из «Слуги народа» Богдана Торохтия не так критична, как с Аристовым.

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Глава фракции «Слуга народа» Арахамия инициировал исключение из нее нардепа Богдана Торохтия

16:16, 8 августа 2023
Также Арахамия заявил, что Торохтий должен сложить депутатский мандат.
Глава фракции «Слуга народа» Арахамия инициировал исключение из нее нардепа Богдана Торохтия
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Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия инициирует исключение из фракции народного депутата Богдана Торохтия.

По словам Арахамии, у Торохтия было время на то, чтобы объяснить свое поведение во время войны и попытаться хоть как-то реабилитироваться, но он ничего не сделал, а «терпение не вечно».

«Богдан Торохтий имел время на то, чтобы объяснить свое поведение во время войны и попытаться как-нибудь реабилитироваться. Как вариант – продать что-нибудь из элитного автопарка своей семьи и передать средства на нужды обороны. Это никого не оправдывает, но хотя бы дает понять, что человек осознал свою ошибку и больше не будет так поступать.

Но ничего из этого сделано не было.

Более того, мы узнали, что пока семья Богдана Торохтия покупала элитное имущество, он продолжал получать из бюджета компенсацию за аренду жилья.

Поэтому:

  1. Он должен вернуть полученные деньги в бюджет.
  2. Он должен сложить депутатский мандат.
  3. Я немедленно инициирую его исключение из фракции», - написал Арахамия.

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