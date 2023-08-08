Киевлян предупредили, что зима будет сложной: враг хочет заморозить столицу

Власти Киева рассматривают все возможные сценарии и критические ситуации, которые могут произойти в следующем отопительном сезоне.

Фото: point.md

Мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что зима будет очень сложной, потому что враг не оставляет планов заморозить столицу. Об этом он сказал в эфире телеканала «Киев.»

Мэр отметил, что власти рассматривают все возможные сценарии и критические ситуации, которые могут произойти во время следующего отопительного сезона и тщательно готовятся к нему.

«Будет очень непростая зима. Агрессор постоянно пытается разрушить нашу критическую инфраструктуру. И планы у него не изменились. Россияне совершают геноцид украинского народа. Мы понимаем, что сейчас противовоздушная оборона стала мощнее. Наши защитники сбивают почти все, что летит от врага в сторону столицы. Впрочем, мы должны быть готовы к разным ситуациям. Город выделил средства на подготовку к зиме. Коммунальщики усиленно работали и работают. И сейчас Киев готов к отопительному сезону где-то на 80 процентов. И мы продолжаем готовиться», – подчеркнул Кличко.

Ранее украинцы предостерегли, что генераторы еще понадобятся: энергетики не могут гарантировать спокойную зиму.

Также стало известно, что Киев находился на грани эвакуации зимой.

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