В Ровенской области из-за игры с огнем погиб 11-летний мальчик

Мальчик со своим товарищем играл с огнем, когда внезапно пламя перекинулось на его одежду.

Фото: ГСЧС

В Ровенской области в пожаре погиб 11-летний мальчик. Возгорание возникло из-за того, что он вместе со своим товарищем играл с огнем. Об этом сообщает ГСЧС.

Вызов о пожаре в хозяйственном здании в селе Жадковка Корецкой общины поступил 7 августа.

Во время тушения, примерно в двух метрах от входной двери хозяйственного здания, бойцы ГСЧС обнаружили мертвое тело ребенка.

Отмечается, что огонь уничтожил кровлю и перекрытие, а также вещи хозяйственного предназначения в кирпичном хозяйственном здании размером 5х10 м.

Спасателям совместно с полицейскими предварительно удалось установить, что двое мальчиков играли с огнем в помещении хозяйственного здания, где находились две канистры с легковоспламеняющимися веществами - одна пластиковая с бензином и одна металлическая с дизтопливом. Также рядом стояла паяльная лампа с бензином.

Сообщается, что в результате детских шалостей с огнем на одном из мальчиков загорелась одежда, а другой выбежал в летнюю кухню звать взрослых на помощь. Когда взрослые прибежали, то здание все было уже охвачено огнем и они не смогли туда попасть.

Погибший ребенок проживал по соседству, через два домохозяйства. Другой, спасшийся мальчик пребывает в шоковом состоянии и находится под наблюдением врачей.

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