Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Адвокатом, который лично рассказал судье, что думает о ее решении, займется КДКА

Адвокат намекнул, что судью могут даже вывезти в Бахмут.

Депутаты отменят запрет на расторжение брака во время беременности и в течение года после рождения ребенка

Семейный кодекс фактически запрещает женщине или мужчине свободно подавать иск о расторжении брака в течение беременности жены и в течение одного года после рождения ребенка – Верховная Рада одобрила отмену этого запрета за основу.

Верховная Рада одобрила изменения относительно сроков досудебного расследования, чтобы предотвратить закрытие уголовных производств во время войны по срокам

Парламент принял за основу срочные изменения в УПК по исчислению сроков досудебного расследования, поскольку сроки досудебного расследования до дня сообщения лицу о подозрении, составляющие для тяжких преступлений 18 месяцев, будут истекать уже в августе-сентябре 2023 года.

Судью Приморского райсуда Одессы Илью Лонского смогут взять под стражу

Высший совет правосудия дал согласие на арест судьи.

Судья Верховного Суда Надежда Данилевич уволилась в отставку

Отставки судей Верховного Суда продолжаются.

  1. В Украине

В Ровенской области из-за игры с огнем погиб 11-летний мальчик

22:19, 8 августа 2023
Мальчик со своим товарищем играл с огнем, когда внезапно пламя перекинулось на его одежду.
В Ровенской области из-за игры с огнем погиб 11-летний мальчик
Фото: ГСЧС
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В Ровенской области в пожаре погиб 11-летний мальчик. Возгорание возникло из-за того, что он вместе со своим товарищем играл с огнем. Об этом сообщает ГСЧС.

Вызов о пожаре в хозяйственном здании в селе Жадковка Корецкой общины поступил 7 августа.

Во время тушения, примерно в двух метрах от входной двери хозяйственного здания, бойцы ГСЧС обнаружили мертвое тело ребенка.

Отмечается, что огонь уничтожил кровлю и перекрытие, а также вещи хозяйственного предназначения в кирпичном хозяйственном здании размером 5х10 м.

Спасателям совместно с полицейскими предварительно удалось установить, что двое мальчиков играли с огнем в помещении хозяйственного здания, где находились две канистры с легковоспламеняющимися веществами - одна пластиковая с бензином и одна металлическая с дизтопливом. Также рядом стояла паяльная лампа с бензином.

Сообщается, что в результате детских шалостей с огнем на одном из мальчиков загорелась одежда, а другой выбежал в летнюю кухню звать взрослых на помощь. Когда взрослые прибежали, то здание все было уже охвачено огнем и они не смогли туда попасть.

Погибший ребенок проживал по соседству, через два домохозяйства. Другой, спасшийся мальчик пребывает в шоковом состоянии и находится под наблюдением врачей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 
Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Мазурок
    Оксана Мазурок
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Роман Борисюк
    Роман Борисюк
    суддя Житомирського апеляційного суду
  • Анна Шевченко
    Анна Шевченко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Лариса Мар’єнко
    Лариса Мар’єнко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду