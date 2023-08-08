На Рівненщині через ігри з вогнем загинув 11-річний хлопчик

Хлопчик зі своїм товаришем грався з вогнем, коли раптово полум'я перекинулось на його одяг.

Фото: ДСНС

На Рівненщині у пожежі загинув 11-річний хлопчик. Займання виникло через те, що він разом зі своїм товаришем бавився із вогнем. Про це повідомляє ДСНС.

Виклик про пожежу в господарській будівлі у селі Жадківка Корецької громади надійшов 7 серпня.

Під час гасіння, приблизно за два метри від вхідних дверей господарчої будівлі, бійці ДСНС виявили мертве тіло дитини.

Зазначається, що вогнем знищено покрівлю та перекриття, речі господарського вжитку в цегляній господарській будівлі розміром 5х10 м.

Рятувальникам спільно з поліцейськими попередньо вдалося встановити, що двоє хлопчиків гралися з вогнем в приміщенні господарської будівлі, де було дві каністри із легкозаймистими речовинами - одна пластикова з бензином та одна металева з дизпаливом. Також поряд стояла паяльна лампа з бензином.

Повідомляється, що внаслідок дитячих пустощів з вогнем на одному із хлопчиків загорівся одяг, а інший вибіг в літню кухню кликати дорослих на допомогу. Коли дорослі прибігли, то в будівлі все було охоплено вогнем і вони не змогли туди потрапити.

Дитина, що загинула проживала по сусідству через два домогосподарства. Інший хлопчик, який врятувався, перебуває у шоковому стані і знаходиться під наглядом лікарів.

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