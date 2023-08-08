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Нардеп Анатолий Гунько разоблачен на «продаже» земли Национальной академии аграрных наук за $85 000, — СМИ

16:06, 8 августа 2023
Служба безопасности совместно с НАБУ разоблачила действующего народного депутата на масштабной коррупции.
Нардеп Анатолий Гунько разоблачен на «продаже» земли Национальной академии аграрных наук за $85 000, — СМИ
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Служба безопасности Украины совместно с Национальным антикоррупционным бюро разоблачили «на горячем» народного депутата, который за 85 тысяч долларов «продавал» землю Национальной академии аграрных наук. Об этом сообщает СБУ.

По информации нардепа Ярослава Юрчишина и УП, речь идет о депутате от «Слуги народа» Анатолии Гунько.

«За деньги чиновник обещал бизнесмену обеспечить предоставление в обработку государственных земельных участков Национальной академии аграрных наук Украины», — отмечает СБУ.

Правоохранители задокументировали преступную деятельность нардепа и разоблачили его «на горячем» при получении им первой части неправомерной выгоды в размере 85 тыс. долларов США.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом), решается вопрос по поводу уведомления о подозрении народному депутату и двум его сообщникам.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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