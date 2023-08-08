ВСП рассмотрит отстранение судьи Приморского райсуда Одессы Ильи Лонского от правосудия по ходатайству САП

НАБУ и САП рассказали, что подозревают судью Приморского райсуда в покушении на предоставление средств другой судье этого же суда за принятие нужного решения по делу.

Источник фото: НАБУ, САП

14 августа Высший совет правосудия рассмотрит ходатайство руководителя САП Александра Клименко о временном отстранении судьи Приморского районного суда Одессы Ильи Лонского от осуществления правосудия в связи с привлечением его к уголовной ответственности.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 4 августа 2023 года НАБУ и САП сообщили судье Приморского районного суда Одессы о подозрении в покушении на дачу неправомерной выгоды другой судье этого же суда за принятие положительного решения по делу об административном правонарушении, а также завладении частями неправомерной выгоды путем обмана.

По данным нашего издания, в сообщении НАБУ говорится о судье Илье Лонском. А коллега, за вынесение решения которой, по данным НАБУ, подозреваемые пытались дать неправомерную выгоду – судья этого суда Анжелика Русева.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что судья Приморского районного суда города Одессы Илья Лонский сообщил в Высший совет правосудия, Офис Генпрокурора и РСУ о действиях детективов НАБУ.

Илья Лонский заявил, что в июле в кабинет №421, который занимает судья, и прямо в зал судебного заседания, где судья рассматривал уголовное дело, ворвались сотрудники НАБУ и полицейские из Департамента стратегических расследований Нацполиции. Отдельно судья добавил, что считает обыски в суде «заказным преследованием».

Отметим, что Илья Лонский работает судьей недавно – на должность судьи Приморского районного суда города Одессы он был назначен 4 декабря 2020 года. Анжелика Русева была назначена в июне 2020 года.

Кроме того, САП и НАБУ сообщили об изменении ранее объявленного подозрения адвокату, совместно с которым, по мнению следствия, действовал судья Приморского райсуда Одессы.

На сегодняшний день действия адвоката и судьи квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 190 УК Украины.

«19 июня этого года НАБУ и САП разоблачили адвоката из Одессы на получении 2 тыс. дол. США от военнослужащего. Именно во столько он оценил «помощь» с определением положительного решения по делу об административном правонарушении судьей Приморского районного суда г. Одессы.

Для этого обратился к знакомому судье этого же суда, чтобы договорился с коллегой о решении вопроса за деньги», - отметили в Антикоррупционном бюро.

Расследование этих фактов было начато по заявлению гражданина, которого подозреваемые подстрекали к предоставлению неправомерной выгоды, объяснили в НАБУ и опубликовали видео.

Автор: Наталя Мамченко

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