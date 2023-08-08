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ВСП рассмотрит отстранение судьи Приморского райсуда Одессы Ильи Лонского от правосудия по ходатайству САП

НАБУ и САП рассказали, что подозревают судью Приморского райсуда в покушении на предоставление средств другой судье этого же суда за принятие нужного решения по делу.

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ВСП рассмотрит отстранение судьи Приморского райсуда Одессы Ильи Лонского от правосудия по ходатайству САП

16:00, 8 августа 2023
НАБУ и САП рассказали, что подозревают судью Приморского райсуда в покушении на предоставление средств другой судье этого же суда за принятие нужного решения по делу.
ВСП рассмотрит отстранение судьи Приморского райсуда Одессы Ильи Лонского от правосудия по ходатайству САП
Источник фото: НАБУ, САП
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14 августа Высший совет правосудия рассмотрит ходатайство руководителя САП Александра Клименко о временном отстранении судьи Приморского районного суда Одессы Ильи Лонского от осуществления правосудия в связи с привлечением его к уголовной ответственности.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 4 августа 2023 года НАБУ и САП сообщили судье Приморского районного суда Одессы о подозрении в покушении на дачу неправомерной выгоды другой судье этого же суда за принятие положительного решения по делу об административном правонарушении, а также завладении частями неправомерной выгоды путем обмана.

По данным нашего издания, в сообщении НАБУ говорится о судье Илье Лонском. А коллега, за вынесение решения которой, по данным НАБУ, подозреваемые пытались дать неправомерную выгоду – судья этого суда Анжелика Русева.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что судья Приморского районного суда города Одессы Илья Лонский сообщил в Высший совет правосудия, Офис Генпрокурора и РСУ о действиях детективов НАБУ.

Илья Лонский заявил, что в июле в кабинет №421, который занимает судья, и прямо в зал судебного заседания, где судья рассматривал уголовное дело, ворвались сотрудники НАБУ и полицейские из Департамента стратегических расследований Нацполиции. Отдельно судья добавил, что считает обыски в суде «заказным преследованием».

Отметим, что Илья Лонский работает судьей недавно – на должность судьи Приморского районного суда города Одессы он был назначен 4 декабря 2020 года. Анжелика Русева была назначена в июне 2020 года.

Кроме того, САП и НАБУ сообщили об изменении ранее объявленного подозрения адвокату, совместно с которым, по мнению следствия, действовал судья Приморского райсуда Одессы.

На сегодняшний день действия адвоката и судьи квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 190 УК Украины.

«19 июня этого года НАБУ и САП разоблачили адвоката из Одессы на получении 2 тыс. дол. США от военнослужащего. Именно во столько он оценил «помощь» с определением положительного решения по делу об административном правонарушении судьей Приморского районного суда г. Одессы.

Для этого обратился к знакомому судье этого же суда, чтобы договорился с коллегой о решении вопроса за деньги», - отметили в Антикоррупционном бюро.

Расследование этих фактов было начато по заявлению гражданина, которого подозреваемые подстрекали к предоставлению неправомерной выгоды, объяснили в НАБУ и опубликовали видео.

Автор: Наталя Мамченко

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