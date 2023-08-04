Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Судьи Верховного Суда подадут электронные декларации в НАПК до официального возобновления декларирования, - решение Пленума ВС

Пленум Верховного Суда рекомендовал судьям ВС, еще не подавшим соответствующие декларации, сделать это до принятия закона о возобновлении декларирования.

Кабмин изложил в новой редакции Положение о Государственном реестре географических названий

Держателем Государственного реестра является Госгеокадастр.

Пленум Верховного Суда признал законопроекты о полиграфе для судей нарушающими принципы независимости судей

Проведение вмешательств, сводящихся к коллективному и дискриминационному применению санкций, рискует стать политическим инструментом для подавления инакомыслящих, - Пленум Верховного Суда.

Пленум Верховного Суда утвердил позицию по законопроекту о 15 годах лишения свободы за коррупцию в правосудии

Если принимать во внимание мнение общества, то по результатам различных социологических исследований, во главу угла граждане ставят вопрос коррупции в сфере послевоенного восстановления Украины, а не в сфере правосудия.

Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф — текстовая и онлайн-трансляция

4 августа судьи Верховного Суда попытаются дать оценку законопроектам о детекторе лжи для судей и 15 годах лишения свободы за коррупционное посредничество в судах, онлайн-трансляция.

  1. В Украине

Судьи Приморского райсуда Одессы сообщили о подозрении в покушении на предоставление взятки другой судье, обновлено

19:48, 4 августа 2023
Как отметили в НАБУ, разоблачено схему получения взяток за принятие «нужных» судебных решений.
Судьи Приморского райсуда Одессы сообщили о подозрении в покушении на предоставление взятки другой судье, обновлено
Источник фото: НАБУ, САП
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

НАБУ и САП сообщили судье Приморского районного суда г. Одессы о подозрении в покушении на предоставление неправомерной выгоды другой судье этого же суда за принятие положительного решения по делу об административном правонарушении, а также завладении частью неправомерной выгоды путем обмана.

Квалификация: ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 190 УК Украины.

«19 июня этого года НАБУ и САП разоблачили адвоката из Одессы на получении 2 тыс. дол. США от военнослужащего. Именно во столько он оценил «помощь» с определением положительного решения по делу об административном правонарушении судьей Приморского районного суда г. Одессы. Для этого обратился к знакомому судье этого же суда, чтобы тот договорился с коллегой о решении вопроса за деньги», - отметили в Антикоррупционном бюро.

Расследование этих фактов было начато по заявлению гражданина, которого подозреваемые подстрекали к предоставлению неправомерной выгоды, объяснили в НАБУ и опубликовали видео.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что судья Приморского районного суда города Одессы Илья Лонский сообщил в Высший совет правосудия, Офис Генпрокурора и РСУ о действиях детективов НАБУ. Илья Лонский заявил, что в июле в кабинет № 421, который занимает судья, и прямо в зал судебного заседания, где судья рассматривал уголовное дело, ворвались сотрудники НАБУ и полицейские из Департамента стратегических расследований Нацполиции. По данным нашего издания, по делу, где объявлено о подозрении, также фигурирует Илья Лонский.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Дума
    Олена Дума
    голова Агентства з розшуку та менеджменту активів
  • Тетяна Спірідонова
    Тетяна Спірідонова
    голова Хмельницького апеляційного суду
  • Геннадій Кравчук
    Геннадій Кравчук
    суддя Північного апеляційного господарського суду