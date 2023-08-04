Судьи Приморского райсуда Одессы сообщили о подозрении в покушении на предоставление взятки другой судье, обновлено

Как отметили в НАБУ, разоблачено схему получения взяток за принятие «нужных» судебных решений.

Источник фото: НАБУ, САП

НАБУ и САП сообщили судье Приморского районного суда г. Одессы о подозрении в покушении на предоставление неправомерной выгоды другой судье этого же суда за принятие положительного решения по делу об административном правонарушении, а также завладении частью неправомерной выгоды путем обмана.

Квалификация: ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 190 УК Украины.

«19 июня этого года НАБУ и САП разоблачили адвоката из Одессы на получении 2 тыс. дол. США от военнослужащего. Именно во столько он оценил «помощь» с определением положительного решения по делу об административном правонарушении судьей Приморского районного суда г. Одессы. Для этого обратился к знакомому судье этого же суда, чтобы тот договорился с коллегой о решении вопроса за деньги», - отметили в Антикоррупционном бюро.

Расследование этих фактов было начато по заявлению гражданина, которого подозреваемые подстрекали к предоставлению неправомерной выгоды, объяснили в НАБУ и опубликовали видео.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что судья Приморского районного суда города Одессы Илья Лонский сообщил в Высший совет правосудия, Офис Генпрокурора и РСУ о действиях детективов НАБУ. Илья Лонский заявил, что в июле в кабинет № 421, который занимает судья, и прямо в зал судебного заседания, где судья рассматривал уголовное дело, ворвались сотрудники НАБУ и полицейские из Департамента стратегических расследований Нацполиции. По данным нашего издания, по делу, где объявлено о подозрении, также фигурирует Илья Лонский.

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