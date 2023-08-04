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Судді Приморського райсуду Одеси повідомили про підозру у замаху на надання хабаря іншій судді, оновлено

19:48, 4 серпня 2023
Як зазначили у НАБУ, викрито схему отримання хабарів за ухвалення «потрібних» судових рішень.
Судді Приморського райсуду Одеси повідомили про підозру у замаху на надання хабаря іншій судді, оновлено
Джерело фото: НАБУ, САП
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НАБУ і САП повідомили судді Приморського районного суду м. Одеси про підозру у замаху на надання неправомірної вигоди іншій судді цього ж суду за ухвалення позитивного рішення в справі щодо адміністративного правопорушення, а також заволодінні частиною неправомірної вигоди шляхом обману.

Кваліфікація: ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 190 КК України.

«19 червня цього року НАБУ і САП викрили адвоката з Одеси на одержанні 2 тис. дол. США від військовослужбовця. Саме у стільки він оцінив «допомогу» з ухвалою позитивного рішення в справі щодо адміністративного правопорушення суддею Приморського районного суду м. Одеси. Для цього звернувся до знайомого судді цього ж суду, аби той домовився з колегою про вирішення питання за гроші», - зазначили у Антикорупційному бюро.

Розслідування цих фактів розпочали за заявою громадянина, якого підозрювані підбурювали до надання неправомірної вигоди, пояснили у НАБУ та опублікували відео.

Нагадаємо, що раніше «Судово-юридична газета» писала, що суддя Приморського районного суду міста Одеси Ілля Лонський повідомив у Вищу раду правосуддя, Офіс Генпрокурора та РСУ про дії детективів НАБУ. Ілля Лонський заявив, що у липні в кабінет № 421, який займає суддя, та прямо в зал судового засідання, де суддя розглядав кримінальну справу, увірвалися співробітники НАБУ та поліцейські з Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. За даними нашого видання, у справі, де оголошено про підозру, також фігурує Ілля Лонський.

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Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
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