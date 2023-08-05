Четверо у тайнику – за 300 метрів від кордону з Молдовою викрили чоловіків, які ховалися у сховку мікроавтобуса

Прикордонники викрили 4-х осіб, які ховалися у спеціально виготовленому тайнику мікроавтобуса.

Джерело фото: dpsu.gov.ua

На днях військовослужбовці оперативного підрозділу Чернівецького прикордонного загону спільно з представниками військової контррозвідки СБУ, реалізуючи оперативну інформацію, за 300 метрів від державного кордону зупинили вантажний мікроавтобус, яким керував місцевий мешканець.

Як розповіли у ДПСУ, чоловік стверджував, що ніякого вантажу в його авті немає. Однак, в ході поглибленої перевірки транспортного засобу, прикордонники виявили спеціально обладнаний сховок. У тайнику дійсно не було вантажу, однак ховалися четверо чоловіків призовного віку.

«Під час подальших заходів правоохоронці з’ясували, що водій пообіцяв їм, що довезе до Молдови в об’їзд пунктів пропуску за грошову винагороду в розмірі 4000 доларів США з кожного», - розповідають у Держприкордонслужбі.

Затриманих доставили до прикордонного підрозділу та склали протоколи про адміністративні правопорушення.

Відносно водія до Нацполіції направили повідомлення за ст. 332 ККУ.

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