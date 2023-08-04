Торгівля новонародженими за кордон: суд обрав запобіжні заходи п'ятьом фігурантам справи

Організатору та 4 учасникам схеми торгівлі дітьми суд обрав запобіжні заходи.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

У Києві суд обрав запобіжні заходи організатору та чотирьом учасникам злочинної організації у справі про торгівлю новонародженими дітьми за кордон під прикриттям сурогатного материнства, – повідомляє Київська міська прокуратура.

Організатору схеми, який виявився колишнім правоохоронцем, та двом співучасникам злочину суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Ще одній підозрюваній – тримання під вартою з заставою у понад 800 тисяч гривень.

П’ятій фігурантці – цілодобовий домашній арешт. Після затримання жінка визнала свою вину та надала викривальні покази.

Нагадаємо, у межах слідства встановлено 8 фактів незаконного переміщення за кордон немовлят та попереджено спробу вивозу за кордон ще однієї дитини під час дії воєнного стану.

Про підозру повідомлено 12 особам, серед яких 2 організаторів та 10 членів.

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