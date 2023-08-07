Давид Арахамія пропонує штрафувати водіїв за гучні звуки на 17 тисяч грн

У разі повторного порушення водіям буде загрожувати штраф в 34 тисячі грн.

Народні депутати Давид Арахамія, В’ячеслав Медяник та Максим Павлюк з колегами зареєстрували у Верховній Раді законопроект 9564, яким пропонується заборонити водіям авто видавати гучні звуки.

Законопроект пропонує доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення новою окремою статтею 121-4, що передбачатиме адміністративну відповідальність за керування водіями або експлуатація транспортних засобів із перевищенням встановленого законодавством допустимого рівня шуму.

Санкцію за дане правопорушення пропонується встановити у фіксованому розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 000 грн) та у випадку повторності – 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34 000 грн) з можливим позбавленням права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців.

Компетенцією розгляду справ за ст. 121-4 КУпАП наділяються: у випадку першого порушення – поліцейські, у випадку повторності – суди.

Одночасно законопроект вносить кореспондуючі зміни до законів про дорожній рух та про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Заборону на керування або експлуатацію транспортних засобів з порушенням встановленого рівня шуму пропонується встановити виключно в межах населених пунктів, що виключає відповідальність у випадках проведення автомобільних спортивних змагань та інших заходів за межами населених пунктів.

Як зазначають автори, останнім часом серед окремих водіїв стає розповсюдженою практика втручання у систему вихлопних газів транспортних засобів, що використовуються на вулично-дорожній мережі.

Метою такого втручання є здійснення «тюнінгу» транспортного засобу, що призводить до значного збільшення шуму від роботи двигуна транспортного засобу. Така тенденція є розповсюдженою серед молоді та осіб, що керують мотоциклами.

Так звані «прямоточні глушники», «подвійні спортивні системи» та інші технічні девайси не передбачені конструкцією транспортних засобів та виробниками стають факторами порушення тиші та спокою громадян, викликають незадоволення суспільства.

«Враховуючи відсутність загального обов'язкового технічного контролю транспортних засобів зазначений процес переобладнання є неконтрольованим та несе в собі величезні ризики.

Під час воєнного стану такі шумові звуки є схожими на звуки ворожих безпілотних летальних апаратів (Шахедів), дронів та створюють уявлення про авіаційну і ракетну небезпеку, відволікаючи Збройні Сили України та правоохоронців.

Аналіз діючих норм законодавства свідчить про недостатнє врегулювання даного питання нормативно-правовими актами», - вказують автори.

Зокрема стаття 182 КУпАП передбачає адміністративну відповідальність за порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях.

Зазначена норма системно пов'язана із положеннями статті 24 Закону «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» та положеннями актів органів місцевого самоврядування, що містять вимоги до обмеження шуму в населених пунктах.

Але жодний із зазначених нормативно-правових актів не містить чітких заборон на експлуатацію транспортних засобів із порушенням встановленого рівня шуму.

Автор: Наталя Мамченко

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