У Верховному Суді повідомили про чергові фінансові проблеми – що відомо

Втім, премії на рівні 30% для працівників апарату Суду до кінця року забезпечити вдасться.

Джерело фото: SUD.UA

У Верховному Суді повідомили про наявність суттєвих фінансових проблем, які можуть мати наслідки для ефективної роботи касаційної інстанції.

Суть фінансових проблем Верховного Суду – ненадходження запланованих обсягів судового збору.

Як розповів 2 серпня під час засідання Робочої групи з питань забезпечення належного фінансування судової влади керівник апарату Верховного Суду Віктор Капустинський, за січень-липень надійшло майже 251 млн. гривень судового збору.

При цьому, план надходження судового збору для ВС на весь 2023 рік було затверджено на рівні 740 млн. гривень.

«Цей план по судовому збору доведено державним бюджетом, втім, не думаю що ми його зможемо виконати», - повідомив керівник апарату Верховного Суду.

За даними Верховного Суду, надходження судового збору у перший половині 2023 року у самому вдалому варіанті складало 76% від запланованого розміру (у березні). Найгіршим місяцем був січень, коли надходження судового збору склало лише 48% від запланованого.

Лише наявність коштів, що залишилися у Верховного Суду ще з 2022 року (близько 145 млн. гривень) дозволяє зараз Суду платити працівникам апарату Суду не тільки оклад, але й премії у розмірі 30% від окладу, а також допомогу на оздоровлення.

Ще одна проблема – необхідність виплат грошових компенсацій суддям Верховного Суду, які у 2023 році вже звільнилися у відставку, однак мають невикористані відпустки за минулі роки.

17 суддів Верховного Суду, що звільнилися у відставку у січні-липні 2023 року, вже отримали майже 17 млн. гривень т. з. «відставочних виплат», однак мають отримати ще 11 млн. гривень за невикористані відпустки.

Як повідомив Віктор Капустинський, бюджет Верховного Суду на 2023 рік не передбачає фінансових виплат саме за невикористані відпустки.

Також, станом на 1 серпня 2023 року Верховний Суд має борг у розмірі 787 тис. гривень, які необхідно сплатити за послуги для Касаційного адміністративного суду ВС з захисту інформації при фіксації судових засідань, під час яких розглядаються питання, що становлять таємницю.

Найбільш складні часи для фінансового становища Верховного Суду, за словами керівника апарату ВС, можуть настати у грудні 2023 року – січні 2024 року, коли будуть витрачені останні кошти з залишку у розмірі майже 145 млн. гривень, що залишилися у розпорядженні ВС з 2022 року.

Нагадаємо, що у грудні 2022 року Пленум ВС підтримав скорочення 330 «штатних одиниць» у апараті Верховного Суду. У Верховному Суді при цьому зазначали, що скорочення апарату Суду дозволить заощадити близько 180 млн. гривень.

Автор: В'ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.