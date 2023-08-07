В Верховном Суде сообщили об очередных финансовых проблемах – что известно

Впрочем, премии на уровне 30% для работников аппарата Суда до конца года обеспечить удастся.

Источник фото: SUD.UA

В Верховном Суде сообщили о существенных финансовых проблемах, которые могут иметь последствия для эффективной работы кассационной инстанции.

Суть финансовых проблем Верховного Суда – отсутствие поступления судебного сбора в запланированном ранее объеме.

Как рассказал 2 августа во время заседания Рабочей группы по обеспечению надлежащего финансирования судебной власти, руководитель аппарата Верховного Суда Виктор Капустинский, за январь-июль поступило почти 251 млн. гривен судебного сбора.

При этом план поступления судебного сбора для ВС на весь 2023 год ранее был утвержден на уровне 740 млн. гривен.

«Этот план по судебному сбору установлен государственным бюджетом, впрочем, не думаю, что мы его сможем выполнить», - сообщил руководитель аппарата Верховного Суда.

По данным Верховного Суда, поступление судебного сбора в первой половине 2023 года в самом удачном варианте составляло 76% от планируемого размера (в марте). Самым плохим месяцем был январь, когда поступление судебного сбора составило лишь 48% от запланированного.

Только наличие средств, оставшихся у Верховного Суда еще с 2022 года (около 145 млн. гривен) позволяет сейчас Суду платить работникам аппарата Суда не только оклад, но и премии в размере 30% от оклада, а также осуществлять выплаты на оздоровление.

Еще одна проблема – необходимость выплат денежных компенсаций судьям Верховного Суда, которые в 2023 году уже уволились в отставку, однако имеют неиспользованные отпуска за прошлые годы.

17 судей Верховного Суда, уволившихся в отставку в январе-июле 2023 года, уже получили почти 17 млн. гривен т. н. «отставочных выплат», однако, они должны получить еще 11 млн. гривен за неиспользованные отпуска.

Как сообщил Виктор Капустинский, бюджет Верховного Суда на 2023 год не предусматривает финансовых выплат именно за неиспользованные отпуска.

Также, по состоянию на 1 августа 2023 года Верховный Суд имеет долг в размере 787 тыс. гривен, которые необходимо оплатить за услуги для Кассационного административного суда ВС по защите информации при фиксации судебных заседаний, в ходе которых рассматриваются вопросы, составляющие тайну.

Наиболее сложные времена для финансового положения Верховного Суда, по словам руководителя аппарата ВС, могут наступить в декабре 2023 года – январе 2024 года, когда будут израсходованы последние оставшиеся средства в размере почти 145 млн. гривен, имеющиеся в распоряжении ВС с 2022 года.

Напомним, что в декабре 2022 года Пленум ВС поддержал сокращение 330 «штатных единиц» в аппарате Верховного Суда. В Верховном Суде отмечали, что сокращение аппарата Суда позволит сэкономить около 180 млн. гривен.

Автор: Вячеслав Хрипун

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