Австрийский канцлер предлагает закрепить использование наличных денег в конституции

В Австрии, стране с населением около 9,1 миллиона человек, с банкоматов снимают 47 миллиардов евро ($51 миллиард) в год.

Изображение: freepik.com

Уанцлер Австрии предлагает закрепить в конституции страны право на использование наличных денег.

Об этом сообщает «Associated Press».

Канцлер Карл Нехаммер заявил в пятницу, 4 августа, что «все больше и больше людей обеспокоены тем, что наличные деньги могут быть ограничены как средство платежа в Австрии», добавив, что люди «имеют право на наличные деньги».

Как объясняют в «АР», в то время как оплата картами и электронными методами становится все более доминирующей во многих европейских странах, Австрия и соседняя Германия остаются относительно привязанными к наличным. Правительство говорит, что в Австрии, стране с населением около 9,1 миллиона человек, с банкоматов снимают 47 миллиардов евро ($51 миллиард) в год.

Защита наличных от предполагаемых угроз была требованием ультраправой оппозиционной Партии свободы, которая лидировала в опросах в Австрии в течение последних месяцев перед предстоящими в 2024 году выборами.

Канцлер отметил, что поручил министру финансов поработать над предложением и намерен провести круглый стол с заинтересованными министерствами, представителями финансовой индустрии и центрального банка в сентябре.

«Каждый должен иметь возможность свободно решать, как и чем он хочет платить», - сказал он. «Это может быть картой, переводом, возможно, в будущем также с цифровым евро, но также и наличными. Эта свобода выбора должна и останется».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.