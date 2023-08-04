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Немецкий суд отказал музыкантам в компенсации за отмену концертов из-за COVID-ограничений

19:02, 4 августа 2023
Правительство Германии не несет ответственности за финансовые убытки, понесенные профессиональным музыкантом из-за COVID-ограничений.
Немецкий суд отказал музыкантам в компенсации за отмену концертов из-за COVID-ограничений
Источник фото: LTO
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Федеральный верховный суд Германии принял решение по иску 47-летнего профессионального музыканта Мартина Килгера и отклонил его требование о компенсации с правительства. Музыкант требовал выплатить ему около 8 400 евро за отмену пяти его концертов из-за карантинных ограничений, которые действовали с марта по июль 2020 года в начале пандемии COVID-19, – сообщает LTO.

Федеральный суд подтвердил решение судов низших инстанций, которые также отклонили иск музыканта о компенсации. В основе такого решения лежит вывод, что правительственные карантинные ограничения были пропорциональными и необходимыми для защиты здоровья населения и спасения жизней во время кризиса. Председательствующий судья отметил, что в то время не было ни лекарств, ни вакцины против COVID-19, поэтому такие ограничения были необходимы для предотвращения перегрузки системы здравоохранения.

В то же время суд также указал на то, что трудности, с которыми столкнулся музыкант, были смягчены с помощью государственной помощи, которая была предоставлена для обеспечения благосостояния населения. Таким образом, жертвы, понесенные музыкантом, были оправданными с точки зрения благосостояния общественности в целом.

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Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
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