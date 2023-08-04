Німецький суд відмовив музикантам у компенсації за скасування концертів через COVID-обмеження

Уряд Німеччини не несе відповідальності за фінансові збитки, понесені професійним музикантом через COVID-обмеження.

Джерело фото: LTO

Федеральний верховний суд Німеччини прийняв рішення щодо позову 47-річного професійного музиканта Мартіна Кілгера та відхилив його вимогу про компенсацію з уряду. Музикант вимагав виплатити йому близько 8 400 євро за скасування п'яти його концертів через карантинні обмеження, які діяли з березня по липень 2020 року на початку пандемії COVID-19, – повідомляє LTO.

Федеральний суд підтвердив рішення судів нижчих інстанцій, які також відхилили позов музиканта про компенсацію. В основі такого рішення лежить висновок, що урядові карантинні обмеження були пропорційними і необхідними для захисту здоров'я населення та врятування життів під час кризи. Головуючий суддя зазначив, що на той час не було ні ліків, ні вакцини проти COVID-19, тому такі обмеження були необхідними для запобігання перевантаженню системи охорони здоров'я.

В той же час суд також вказав на те, що труднощі, з якими стикнувся музикант, були пом'якшені за допомогою державної допомоги, яка була надана для забезпечення добробуту населення. Таким чином, жертви, зазнані музикантом, були виправданими з точки зору добробуту громадськості в цілому.

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