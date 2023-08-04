Глава МЗС Кулеба про участь Китаю в зустрічі щодо «формули миру» в Саудівській Аравії —«це суперпрорив»

Китай підтвердив, що візьме участь у засіданні щодо мирного плану України, яке пройде в Саудівській Аравії.

Джерело фото: МЗС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав участь китайського представника Лі Хуея в зустрічі для обговорення української «формули миру» в Саудівській Аравії.

Про це йдеться в коментарі Кулеби агентству «Інтерфакс-Україна»

«Ми хочемо, щоб Китай узяв участь у саміті Формули миру. Новина про те, що Китай делегує Лі Хуейя в Джидду - це суперпрорив», - сказав він.

Він підкреслив, що важливу роль у рішенні Китаю відіграла Саудівська Аравія, а також телефонна розмова Володимира Зеленського та саудівського спадкоємного принца Мухаммеда бін Салмана.

«Саудівська Аравія залучила Китай, і це історична перемога», – зазначив Кулеба.

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