Китай візьме участь у засіданні щодо мирного плану України

Пекін буде представляти спецпредставник у справах Євразії Лі Хуей.

Джерело фото: NBC News

Китай підтвердив, що візьме участь у засіданні щодо мирного плану України, яке пройде в Саудівській Аравії.

Про це 4 серпня повідомило Міністерство закордонних справ Китаю.

Пекін буде представляти спецпредставник у справах Євразії Лі Хуей. Він у травні приїжджав до України.

Як ми розповідали, у Саудівській Аравії незабаром відбудеться зустріч щодо реалізації української Формули миру.

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