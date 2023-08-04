В Україні знову пройдуть перевірки укриттів: за неналежний стан будуть звільнення

Кабмін доручить провести повторні перевірки укриттів, а за неналежний стан будуть кадрові зміни.

Кабінет Міністрів України доручить провести повторні перевірки стану укриттів по всій Україні. Про це під час виступу повідомив прем'єр-міністра України Денис Шмигаль.

«У червні цього року окремих керівників на місцях ми звільнили, а деяким винесли догани через загалом неналежний стан укриттів. Пройшло більше як місяць, а тому зараз дамо доручення знову провести перевірки щодо того, чи була виправлена ситуація», – сказав Шмигаль.

Він також зазначив, що там, де нічого зі станом укриттів не змінилося, знову будуть кадрові рішення.

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