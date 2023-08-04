В Украине снова пройдут проверки укрытий: за ненадлежащее состояние будут увольнения

Кабмин поручит провести повторные проверки укрытий, а за ненадлежащее состояние будут кадровые изменения.

Кабинет Министров Украины поручит провести повторные проверки состояния укрытий по всей Украине. Об этом во время выступления сообщил премьер-министра Украины Денис Шмыгаль.

«В июне этого года отдельных руководителей на местах мы уволили, а некоторым вынесли выговоры из-за в целом ненадлежащего состояния укрытий. Прошло больше месяца, а потому сейчас дадим поручение снова провести проверки относительно того, была ли исправлена ситуация», – сказал Шмыгаль.

Он также отметил, что там, где ничего с состоянием укрытий не изменилось, снова будут кадровые решения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.